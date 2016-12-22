В Киеве высмеяли жертв отравления в Иркутске

Киев, 22 декабря. У посольства России в столице Украины группа людей устроила издевательские «поминки» по погибшим от отравления в Иркутске россиянам. Фотографии акции с подписью «помянули» опубликовала на своей страничке в Facebook пользователь Viktoria Sibir.

На фотографиях видно, как люди держат небольшие плакаты с издевательскими подписями «50 метиловцев — герои России» и «Не забудем». Перед ними стоит свеча и флаконы с неизвестной жидкостью.

Под постом девушки пользователи Facebook высказали свое мнение об акции. Одни осудили ее как жестокую, неуместную и даже варварскую. Другие писали слова поддержки и шутили над смертью десятков людей.

Интересно, что в разместившей пост Виктории Сибирь издание «РИА Новости» опознало бывшего пресс-секретаря уехавшей на Украину Марии Гайдар и помощника экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.