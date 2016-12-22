Специалисты рассказали, что собой представляет российский турист

Москва, 22 декабря. Щедрый, предусмотрительный, трудолюбивый — так выглядит портрет среднестатистического российского туриста по версии турсервиса momondo. Об этом пишет «Лента.ру».

Как оказалось, три четверти отдыхающих за рубежом россиян привозят из поездок подарки близким людям. Кроме того, почти 70% наших соотечественников в преддверии отдыха досконально просчитывают бюджет.

Удивительно, но факт: россияне не только готовы, находясь дома, взяться за дополнительную работу, чтобы накопить на отдых, но и будучи на курорте продолжают в той или иной степени работать.

Также в momondo отметили, что более половины жителей России, планируя отпуск, прислушиваются к мнению родных и близких.

