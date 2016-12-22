Социологи узнали секрет идеальных отношений

Вашингтон, 22 декабря. Ученые вывели формулу идеальных отношений для пар любых возрастов.

Исследователи из США опросили более 12 тысяч пар, которые проживают в 21 стране мира. Ученых интересовало, что партнеры считают наиболее важным для сохранения длительных отношений. «Формула счастья» оказалась вполне ожидаемой: секс, дружба и романтика. В исследовании отмечается, что большинство опрошенных (45%) назвали главным секретом счастливых длительных отношений именно плотские утехи.

Напомним, ранее стало известно о другом интересном открытии американских социологов. Ученые подсчитали, сколько раз за день думают о сексе представители сильного и слабого полов.