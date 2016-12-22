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Единую Wi-Fi зону создадут в международных аэропортах России
Технологии

Единую Wi-Fi зону создадут в международных аэропортах России

Вчера 5:45
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Единую Wi-Fi зону создадут в международных аэропортах России

Москва, 22 декабря. В 2018 году девять из десяти международных аэропортов России будут охвачены единой зоной Wi-Fi. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на «МаксимаТелеком».

Дело в том, что имено эта компания, оснастившая беспроводным доступом в интернет московское метро, взялась за новый масштабный проект — создание единой Wi-Fi зоны в международных аэропортах России.

В 2016 году доступ к Wi-Fi уже открыт в Новосибирске, Казани, Геленджике и Омске, на очереди — Иркутск и Хабаровск. В будущем году к сети будет подключены еще 12 российских воздушных гавани, а в 2018 году беспроводной высокоскоростной интернет будет в девяти международных аэропортах России из десяти.

Как уточняется, запуск единого wi-fi-пространства поможет подготовке транспортной инфраструктуры к мировому чемпионату по футболу 2018 года.
 

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Алексей Громов
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Жители освобожденного Алеппо: Мы ждали этого 5 лет
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