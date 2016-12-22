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IKEA выплатит денежные компенсации семьям, чьи дети погибли от комодов
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IKEA выплатит денежные компенсации семьям, чьи дети погибли от комодов

Вчера 5:35
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IKEA выплатит денежные компенсации семьям, чьи дети погибли от комодов

Лейден, 22 декабря. Знаменитая нидерландская производственно-торговая компания IKEA выплатит денежные компенсации в размере порядка 50 млн долларов семьям, чьи дети погибли в результате падения на них комодов. Об этом сообщает местное издание NBC7 со ссылкой на компанию, которая представляет интересы пострадавших семей.

Напомним, что один такой трагический случай произошел в феврале 2014 года. В тот злополучный день комод MALM рухнул на двухлетнего Каррена Колласа. Малыш получил травмы несовместимые с жизнью. 

А спустя всего четыре месяца после гибели Каррена еще один комод из IKEA придавил другого малыша — Кэмдена Эллиса. Мальчик получил очень тяжелые травмы и какое то время находился в больнице, где был  подключён к аппарату жизнеобеспечения. Малыша отключили от аппарата 15 июня 2014 года спустя несколько дней после его второго дня рождения.

Тед Макги также погиб после того, как на него упал комод MALM. 

После этих страшных событий летом текущего года компания IKEA отозвала с рынка США миллионы комодов и шкафов из этой линейки. Кроме того, компания признала факты травмирования из-за этих комодов и шкафов.

Сейчас руководство IKEA собирается выплатить всем семьям погибших детей денежные компенсации в размере 50  миллионов долларов, а также пожертвовать по 50 тысяч долларов в три больницы в память о погибших малышах.

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Ксения Бекетова
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Жители освобожденного Алеппо: Мы ждали этого 5 лет
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