Япония определилась с суммой, которую готова потратить на сотрудничество с Россией

Токио, 22 декабря. Правительство Японии предусмотрело на сотрудничество с Россией в 2017 году $29 млн, сообщает агентство Kyodo News.

По данным издания, кабинет министров одобрил выделение 3,5 млрд иен (29 млн долларов) на сотрудничество с Россией в 2017 финансовом году, который начнется 1 апреля. Всего составленный правительством план бюджета составил рекордную сумму в 97,45 трлн иен (832 млрд долларов).

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Японии приступили к подготовке обсуждения с российской стороной возможности совместной экономической деятельности на южных Курильских островах. Первые межправительственные консультации по этому вопросу могут состояться уже в начале 2017 года.