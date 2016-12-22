FAN-TV Лента новостей
Япония определилась с суммой, которую готова потратить на сотрудничество с Россией
Экономика

Япония определилась с суммой, которую готова потратить на сотрудничество с Россией

Сегодня 5:33
205

Япония определилась с суммой, которую готова потратить на сотрудничество с Россией

Токио, 22 декабря. Правительство Японии предусмотрело на сотрудничество с Россией в 2017 году $29 млн, сообщает агентство Kyodo News.

По данным издания, кабинет министров одобрил выделение 3,5 млрд иен (29 млн долларов) на сотрудничество с Россией в 2017 финансовом году, который начнется 1 апреля. Всего составленный правительством план бюджета составил рекордную сумму  в 97,45 трлн иен (832 млрд долларов).

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Японии приступили к подготовке обсуждения с российской стороной возможности совместной экономической деятельности на южных Курильских островах. Первые межправительственные консультации по этому вопросу могут состояться уже в начале 2017 года.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

Сегодня 16:40
88

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

Сегодня 16:30
110

Среди чужих: как русские Смешарики уживаются в США с Симпсонами и Гриффинами

Сегодня 16:05
166

Сирия сегодня: Шойгу об операции ВКС РФ, сроки эвакуации жителей восточного Алеппо

Сегодня 15:52
100

Зона боевых действий: зачем Киев снимает фальшивые фильмы про Крым

Сегодня 15:50
243
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новый беспилотник широкого радиуса действия создают в России

16:52

Омбудсмен ДНР рассказала, как Украина затягивает процесс передачи пленных

16:50

Луганск заявил о новой артиллерийской атаке со стороны ВСУ в Дебальцево

16:50

Вывод террористов из восточных районов Алеппо завершен

16:43

Эвакуация жителей Алеппо, Фуа и Кефрайя вышла на финишную прямую

16:43

Рябков рассказал о возможном месте встречи Путина и Трампа

16:42

Только один день в году в Донбассе сохранялся режим тишины — ОБСЕ

16:40

Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

16:40

ДНР: ВСУ нанесли удар из артиллерии по окраинам Донецка

16:38

Адвокат Карауловой обжаловал вынесенный ей приговор

16:37

Сигнал тревоги более 170 раз прозвучал в частях ЗВО в 2016 году

16:32

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

16:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новый беспилотник широкого радиуса действия создают в России
Читать
Закрыть