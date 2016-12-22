Посол РФ в США поблагодарил американцев, выступивших против статьи Кунцмана

Вашингтон, 22 декабря. Посол России в США Николай Лахонин поблагодарил граждан Соединенных Штатов, возмутившихся опубликованной в New York Daily News статьей по поводу гибели российского дипломата Андрея Карлова.

Как отмечено в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook, в посольстве очень ценят тот факт, что, несмотря на предвзятость американских СМИ по отношению к России, «есть люди, которые могут отличить свободу слова от измышлений».

Также российский посол в Соединенных Штатах пишет, что очень надеется на то, что издание не разделяет точку зрения Кунцмана и найдет в себе мужество принести официальные извинения.

