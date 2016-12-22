В ДНР и ЛНР направлен конвой с гумпомощью и подарками

Москва, 22 декабря. В Донбасс направилась 59 автоколонна с гуманитарным грузом и новогодними подарками, сообщает пресс-служба МЧС.

«Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехали более 40 автомобилей, которые везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС России, вместе с предметами первой необходимости, продуктами питания и медикаментами в Донбасс также направляются новогодние подарки.

Две части колонны пересекут границу с Украиной через пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев курган». Там гуманитарный груз будет досмотрен российскими и украинскими пограничниками. После этого колонна продолжит путь в Донецк и Луганск.