Новую модель предсказывания землетрясений изобрели российские ученые

Владивосток, 22 декабря. Новую модель краткосрочного прогнозирования землетрясений изобрели в стенах Дальневосточного федерального университета российские ученые.

Как сообщает пресс-служба вуза, уникальная модель, не имеющая аналогов в мире, может быть использована в сейсмически нестабильных мировых регионах, к примеру, на островах Тихого океана.

Новая модель в своей работе считывает данные по смещению контролируемых отметок, что является предвестником предстоящего землетрясения. Технология уже вызвала большой интерес специалистов из Японии.

Авторы модели — профессор Семен Гордеев и к.т.н. Виктория Волошина отметили, что представленная ими технология прогнозирования будет использована впервые не только в России, но и во всем мире.