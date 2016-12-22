Знаменитый российский певец защитил Лену Летучую и «Ревизорро» от полиции

Москва, 22 декабря. Лидер знаменитой российской группы «Руки вверх» Сергей Жуков защитил ведущую передачи «Ревизорро» Елену Летучую и ее коллег после того, полиция заявила о том, что журналисты не имеют права проверять места общественного питания. Об этом сообщает Ura.ru.

Музыкант заявил, что «нормальный ресторатор не должен бояться Лену Летучую и программу «Ревизорро». При этом он отметил, что все проводимые съемки обязательно всегда надо согласовывать, поскольку есть опасность того, что в кадр попадет человек, который вовсе этого не желает.

«Тогда возникают сомнения, законно ли то, что делают журналисты», - отметил Жуков.

Певец заявил, что независимо от окончательного решения полиции по поводу «Ревизорро», передача должна продолжать существовать.

«Думаю, «Ревизорро» не закроют. В любом случае, программа уже получила свой пиар», — отметил Жуков.