FAN-TV Лента новостей
Эксперты предсказывают рост кибератак на банкоматы в 2017 году
Общество

Эксперты предсказывают рост кибератак на банкоматы в 2017 году

Сегодня 4:59
114

Эксперты предсказывают рост кибератак на банкоматы в 2017 году

Москва, 22 декабря. Наступающий год может быть ознаменован значительным ростом атак хакеров на банкоматные сети. Примерно на четверть — предрекают эксперты по кибербезопасности.

Как пишут «Известия», таким образом в 2017 году злоумышленники смогут похитить со счетов клиентов банков до 2,5 млрд рублей. Дело в том, что атаки на банкоматы более просты технологически, чем и может объясняться их массовость.

Отмечается, что чуть ли не единственный способ защитится от такого рода краж — внимательно следить за состоянием своего счета, а также подключать 3D Secure и SMS-оповещения.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Погребинский: Изгнание Савченко из ПАСЕ только повысит ее популярность

Сегодня 18:36
45

Главные новости 22 декабря

Сегодня 18:35
56

«Гоблин» Пучков о приговоре Карауловой: Терроризм таблетками не лечится

Сегодня 18:09
129

Сирия сегодня: не все покинули Алеппо, операция в Пальмире, турки гибнут от ИГ

Сегодня 17:44
423

Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР

Сегодня 17:40
222
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пушков: Украина выгнала из ПАСЕ главный «символ борьбы с Россией»

18:36

Погребинский: Изгнание Савченко из ПАСЕ только повысит ее популярность

18:36

Главные новости 22 декабря

18:35

ФСБ решила укрепить безопасность информационной инфраструктуры России

18:30

Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» готовится к испытаниям

18:28

Заммэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова

18:26

Дамаск: боевики превратили в руины пригород столицы

18:23

Москва в панике, ждем-с: соцсети веселятся над решением киевского суда обыскать Кремль

18:17

«Джебхат ан-Нусра» взяла на себя ответственность за убийство посла России

18:15

Мониторинг в Алеппо сотрудники ООН начнут с квартала Рамусе

18:14

Хмеймим украсила новогодняя елка из Москвы

18:11

«Гоблин» Пучков о приговоре Карауловой: Терроризм таблетками не лечится

18:09
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пушков: Украина выгнала из ПАСЕ главный «символ борьбы с Россией»
Читать
Закрыть