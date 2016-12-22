Эксперты предсказывают рост кибератак на банкоматы в 2017 году

Москва, 22 декабря. Наступающий год может быть ознаменован значительным ростом атак хакеров на банкоматные сети. Примерно на четверть — предрекают эксперты по кибербезопасности.

Как пишут «Известия», таким образом в 2017 году злоумышленники смогут похитить со счетов клиентов банков до 2,5 млрд рублей. Дело в том, что атаки на банкоматы более просты технологически, чем и может объясняться их массовость.

Отмечается, что чуть ли не единственный способ защитится от такого рода краж — внимательно следить за состоянием своего счета, а также подключать 3D Secure и SMS-оповещения.