Россия и Финляндия готовятся открыть коридор для беспилотных грузовиков

Москва, 22 декабря. Россия и Финляндия начали подготовку инфраструктуры для беспилотных автоперевозок. Об этом со ссылкой заместителя директора департамента программ развития Минтранса РФ Александра Славуцкого сообщает газета «Известия».

Федеральное дорожное агентство России и финское агентство транспорта в настоящее время ведут переговоры об обмене информацией, который позволит наладить беспилотные автоперевозки между странами. Тестироваться революционные технологии будут на пути Хельсинки — Москва — Санкт-Петербург.

«Мы сформировали российско-финскую подгруппу по интеллектуальному транспорту, в ее рамках мы договариваемся о совместном транспортном коридоре Хельсинки — Москва — Санкт-Петербург, по которому будут тестироваться технологии для использования в беспилотном транспорте», — сообщил «Известиям» Славуцкий.

Между тем издание отмечает, что пока речь идет лишь о перспективе. Полноценное использование беспилотных грузовиков начнется не ранее 2020 года.