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Российские авиакомпании могут начать продавать алкоголь в самолетах
Общество

Российские авиакомпании могут начать продавать алкоголь в самолетах

Вчера 4:55
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Российские авиакомпании могут начать продавать алкоголь в самолетах

Москва, 22 декабря. Во всех самолетах российских авиакомпаний могут начать продавать алкогольные напитки во время перелетов. Правительство России поручило Росалкогольурегулированию подготовить законопроект, который облегчит авиакомпаниям продажу спиртных напитков во время полета. Об этом пишут «Известия».

В ходе заседания рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке заместитель директора подразделения правового обеспечения S7 Михаил Астафьев рассказал о тех проблемах, которые не позволяют пассажирам употреблять алкоголь во время перелетов. 

Астафьев рассказал, что в законодательстве России сейчас нет четкого регламента по угощению пассажиров бизнес-класса алкогольными напитками. При этом оно входит в стоимость билета. 

По словам замдиректора авиакомпании S, они боятся, что после проведения проверок надзорными ведомствами им придется оплачивать штрафы из-за того, что через кассу угощение алкогольными напитками не проходит, то есть продажи как таковой не производятся. Представители перевозчика настаивают на появлении нормы закона, связанного с реализацией спиртного на борту.

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Ксения Бекетова
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