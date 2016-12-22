УЕФА не собирается отменять Евро-2020 в России

Ньон (Швейцария), 22 декабря. УЕФА не планирует отбирать у Санкт-Петербурга право на проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. С таким заявлением выступили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Как пишут «Известия», в пресс-службе УЕФА заверили издание в том, что за проведение матчей Евро-2020 не стоит беспокоиться. В европейской футбольной организации нет намерений что-то менять.

«У УЕФА нет планов отнимать у Санкт-Петербурга право проведения чемпионата Европы-2020», — заявила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций. Добавим, что чемпионат Европы 2020 года по футболу пройдет сразу в 13 странах.