Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 63 человек

Иркутск, 22 декабря. Число погибших в результате отравления косметическим средством «Боярышник» достигло 63 человек. Об этом заявила глава Минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская.

По словам Шкурской, в больницы города продолжают поступать новые пострадавшие, к сожалению, продолжает расти и список погибших.

«По последним данным, число погибших - 63. Общее число пострадавших - 109. За ночь поступил ещё один человек. На лечении в стационаре находятся 37», — цитирует слова главы регионального Минздрава «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что как минимум к 26 погибшим от отравления «Боярышником» даже не вызывалась скорая помощь. Об их смерти стало известно лишь от ритуальных агентств Иркутской области.