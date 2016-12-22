Бут надеется вернуться в Россию по Страсбургской конвенции

Вашингтон, 22 декабря. Виктор Бут, отбывающий наказание в тюрьме в США, предпримет две попытки возвращения на родину. Об этом «Известиям» сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

По словам юриста, защита Бута намерена действовать сразу по двум не противоречащим друг другу направлениям. Во-первых, адвокатами будет подана апелляция в Верховный суд Соединенных Штатов.

Во-вторых, будет подан официальный запрос на возвращение Бута в Россию по Страсбургской конвенции от 1983 года, согласно которой существует возможность передачи заключенных для отбывания наказания в страну гражданства.

Как уточнил Тарасов, запрос будет подан сразу же после смены американской администрации. Напомним, что Виктор Бут приговорен в США к 25 годам лишения свободы.

