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Норвежские биатлонисты объявили бойкот этапу Кубка мира в Тюмени
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Норвежские биатлонисты объявили бойкот этапу Кубка мира в Тюмени

Сегодня 4:31
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Норвежские биатлонисты объявили бойкот этапу Кубка мира в Тюмени

Лондон, 22 декабря. Список национальных сборных по биатлону, которые решили бойкотировать этап Кубка мира, который должен пройти в Тюмени в марте 2017 года, в среду пополнился еще норвежскими и британскими спортсменами. 

Причиной такого решения стал скандал, разгоревшийся после того, как была опубликована вторая часть доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. 

Информация появилась в среду на официальном сайте Союза биатлонистов Великобритании. В заявлении говорится, что они единогласно приняли решение об объявлении бойкота российских соревнований. И при этом, теперь, после всех упомянутых в докладе сведений, итог Олимпиады в Сочи можно воспринимать как "шутку".

К бойкоту присоединились также и норвежские спортсмены. Они тоже требуют дисквалифицировать всех упомянутых во второй части доклада Макларена биатлонистов. Представители этой страны также заявили, что если этого не произойдет - они рассмотрят возможность бойкота всех соревнований в России.

Также позже стало известно, что на соревнования по биатлону, которые должны состояться весной в Тюмени, не приедут и спортсмены из Чехии.

Напомним, что в среду, 22 декабря, Международный союз биатлонистов должен объявить о своем решении относительно упомянутых в докладе российских атлетов. 

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Ксения Бекетова
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