Госдеп отказался назвать ведомство, которое сорвало выполнение соглашения России и США по Сирии

Вашингтон, 22 декабря. Госдеп не будет называть ведомство ответственное за срыв выполнения сентябрьского соглашения России и США по прекращению огня в Сирии. Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби.

Начальник пресс-службы Госдепа США был вынужден прокомментировать интервью госсекретаря Джона Керри газете The Boston Globe. В нем Керри признал, что сентябрьское соглашение Москвы и Вашингтона о прекращении огня и совместной борьбе с терроризмом в Сирии не было выполнено из-за разногласий в администрации США.

«Госсекретарь попросту признавал то, что он давно признавал: то, что шли оживленные межведомственные дебаты по Сирии и нашей политике. И мы пришли к тому, к чему пришли», — ответил на вопрос журналиста Кирби.

Напомним, в интервью The Boston Globe глава Госдепа США Джон Керри сообщил, что верил в успех переговоров с Россией по вопросам борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в РФ), но в американском правительстве имелись разногласия в отношении сделки с Москвой.