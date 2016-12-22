Кадыров прокомментировал статью New York Daily News о Карлове

Грозный, 22 декабря. Газета New York Daily News и ее автор Герш Кунцман оправдывают и приветствуют убийство Андрея Карлова, героизируя убийцу. Таким образом Рамзан Кадыров прокомментировал скандальную статью в своем Instagram.

По мнению главы Чечни, автор материала и издание, опубликовавшее его, не имеют никаких представлений, что такое сострадание. Кроме того, публикуя подобные вещи американское СМИ «публично поддерживает терроризм».

Также Кадыров подчеркнул в своем посте в социальной сети, что New York Daily News поддержали убийцу российского дипломата. Мало того, по мнению главы Чеченской Республики, издание и автор «являются злейшим врагом ислама».

Напомним, что журналист Герш Кунцман на обвинения российского МИД в поддержке насилия, написал, что не желал смерти Андрею Карлову, при этом отметив, что питает отвращение к насилию.

