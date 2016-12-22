Nokia подала в суд на Apple в США и Германии

Хельсинки, 22 декабря. Nokia подала в суды США и Германии на американскую корпорацию Apple. Об этом говорится в официальном заявлении финской компании.

Финский производитель электроники обвиняет «яблочную корпорацию» в том, что та отказалась лицензировать используемые в продуктах Apple изобретения Nokia. Речь идет о технологиях в области пользовательского интерфейса, программного обеспечения и дисплея, которые вошли в патентный портфель Nokia компании в 2011 году.

«После нескольких лет переговоров в попытках достичь соглашения, которое касалось бы использования компанией Apple этих патентов, мы принимаем действия по защите наших прав», — говорится в заявлении главы Nokia Илкки Рахнасто.

С обвинениями в адрес Apple финская компания обратилась в суды штата Техас и городов Дюссельдорф, Мангейм и Мюнхен в Германии.