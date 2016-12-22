ООН создаст структуру, которая займется расследованием преступлений в Сирии

Нью-Йорк, 22 декабря. В ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН, которое состоялось в среду, было принято решение о создании механизма расследования в отношении тех, кто ответственен за серьезные преступления, совершаемые на территории Сирии. Благодаря этому нововведению в дальнейшем будут облегчены процессы разбирательств в судах и трибуналах. Об этом сообщают местные СМИ.

За принятие этого документа свои голоса отдали представители 105 стран, еще 15 проголосовали против, а 52 и вовсе воздержались.

Авторами такого проекта стали более 30 стран, среди которых множество членов Евросоюза, а также арабские страны, а еще Канада, Турция и Украина.



В ближайшие дни генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун определит круг вопросов, которыми будет заниматься новая структура.

