Правительство Украины национализировало «Приватбанк»

Киев, 22 декабря. Минфин Украины стал владельцем 100% акций «Приватбанка» за одну гривну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

«Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, фонд, согласно закону Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», продал акции этого банка министерству финансов в полном объеме за одну гривну», — сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Сообщается, что вхождение государства в основной капитал и докапитализация позволит банку выполнить все обязательства перед клиентами, в том числе сохранить валютные вклады.

Решение о национализации «Приватбанка» кабмин Украины принял 18 декабря. Ранее крупнейшими акционерами организации были бизнесмены из Днепропетровска Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.