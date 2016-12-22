Сирия: Дамаск боится консервации кризиса в стране

Дамаск, 22 декабря. Сирийские власти всерьез боятся появления в Алеппо наблюдательной миссии ООН, поскольку они считают, что это приведет к заморозке конфликта в стране на долгие годы. Об этом пишут «Известия».

Правительство Сирии приняло решение допустить международную наблюдательную миссию ООН в Алеппо, однако в Дамаске к такому решению относятся с осторожностью. Они уверены, что из-за этого конфликт в стране может растянуться на многие годы.

В свою очередь власти Ирана заявили, что среди наблюдателей ООН могут присутствовать представители спецслужб.

Вместе с тем если опираться на предыдущий опыт работы ООН в Сирии, то отправка новой миссии может благоприятно сказаться на ходе событий в стране.