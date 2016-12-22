Российские политики ответили на обещание Трампа исключить РФ из списка угроз США

Москва, 22 декабря. Российские политики приветствовали слова Трампа об исключении России из списка угроз для США, но ждут от официального Вашингтона и более конкретных действий. Об этом говорят опрошенные газетой «Известия» эксперты.

Глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев заявил, что одной констатации факта исключения России из списка угроз мало, нужно подтверждение на деле.

«Надо смотреть на поведение американцев по тем темам, которые имеют значение с точки зрения обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Тем не менее я убежден, что сигналы и практические действия со стороны США обязательно нужно улавливать и поддерживать ответными действиями», - прокомментировал инициативу Трампа сенатор.

Председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий также отметил, что исключение России из списка угроз не приведет к резкому изменению полярности в отношениях России и США. Тем не менее, депутат высказал надежду на последовательные изменения к лучшему в отношениях двух стран.

