Ракета Ariane-5 вывела два телекоммуникационных спутника на околоземную орбиту

Париж, 22 декабря. Ракета-носитель Ariane-5 с двумя спутниками успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвинее. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

По сообщению агентства, ракета должна вывести на орбиту сразу два спутника. Первый аппарат Star One-D1 весит более 6,4 тонн и принадлежит компании Embratel Star One. Спутник призван обеспечить теле- и радиовещание в странах Латинской и Центральной Америки. Второй спутник JCSAT-15 принадлежит японской компании и весит ровно 3,4 тонны. Аппарат также предназначен для телекоммуникационных целей.

По данным ESA, рабочий ресурс спутников позволит им проработать на околоземной орбите как минимум 15 лет.