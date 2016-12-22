Алеппо: комиссия ООН не смогла установить виновных в обстреле гумконвоя

Алеппо, 22 декабря. Представителям комиссии ООН не удалось уставить личности тех, кто в сентябре текущего года обстрелял гуманитарный конвой в сирийском Алеппо. Они отметили, что, несмотря на то, что обстрел был совершен из-за воздушной атаки, сейчас никак не удается установить исполнителя или исполнителей произошедшего. Об этом сообщают местные СМИ.

Помимо этого у ООН нет никаких свидетельств для того, чтобы заключить, что произошедшее в Алеппо было преднамеренной атакой на гуманитарный груз.

Напомним, что ранее стало известно, что представители ООН, занимающиеся расследованием обстрела гуманитарного конвоя в сирийском Алеппо закончили проводить расследование этого инцидента.

