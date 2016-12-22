Штаб Трампа рассказал, какой пост в правительстве займет миллиардер Айкан

Вашингтон, 22 декабря. Новым советником избранного президента США Дональда Трампа стал миллиардер Карл Айкан. Об этом сообщает штаб Трампа.

Как сообщается, Айкан займет в команде Трампа пост специального советника по вопросам регулятивной реформы.

Отмечается, что Айкан будет работать в качестве частного лица, не числясь федеральным служащим или сотрудником правительства. «У не будет каких-либо конкретных обязанностей», – отмечается в сообщении штаба Трампа.

Штаб Трампа охарактеризовал миллиардера Айкана как одного из самых успешных бизнесменов и инвесторов США. Также известно, что он одним из первых начал оказывать поддержку Трампу после избрания.