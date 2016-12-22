Российские адвокаты усмотрели нарушение прав обвиняемых в законе о сроках ареста

Москва, 22 декабря. Федеральная палата адвокатов (ФПА) направила спикеру ГД Вячеславу Володину письмо с критикой проекта закона, который должен изменить правила исчисления срока ареста, пишет газета «Известия».

По данным издания, в ФПА уверены, что данная инициатива может ограничить права подозреваемых и увеличить предельные сроки содержания под стражей на 10 дней, а в некоторых случаях на месяц.

«Предложения авторов законопроекта лишают обвиняемых права быть освобожденными из-под стражи при истечении предельных сроков», — цитируют «Известия» отрывок из направленного спикеру Госдумы Вячеславу Володину письма ФПА.

Спорный законопроект на рассмотрение Думы внесло правительство. В документе предлагается считать срок ареста не до момента передачи дела в суд, как делается сейчас, а до момента его передачи на утверждение обвинительного заключения прокурору.