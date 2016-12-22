Сирия: Госдеп не располагает данными о поставках гуманитарной помощи в Алеппо

Вашингтон, 22 декабря. Госдепартамент США не получал сведений о поставках гуманитарной помощи в сирийский Алеппо. Об этом заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

По его словам, на данный момент внешнеполитическое ведомство США не располагает данным о поставках гуманитарной помощи в Алеппо.

Напомним, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу передал свою благодарность премьер-министру Сербии Александру Вучичу за оказание помощи во время гуманитарной операции в сирийском Алеппо. Кроме того, Сербия направила в Сирию партий гуманитарного груза.