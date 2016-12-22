Израильский посол в Турции получил письмо от Карлова после его гибели

Тель-Авив, 22 декабря. Израильский посол в Турции Эйтан Нае получил письмо от своего коллеги Андрея Карлова на следующий день после того, как террорист застрелил российского посла. Об этом сообщает местное издание «Джерузалем пост».

Нае рассказал, что российский посол прислал ему послание, в котором одним из первых поздравил его с тем, что он официально вступил в должность. Он считает, что данное письмо стало одним из последних официальных документов, который успел написать Карлов.

Напомним, что трагедия произошла в минувший понедельник, 19 декабря. В тот день в турецкой Анкаре во время официального открытия фотовыставки, посвященной дружбе России и Турции, террорист застрелил посла России Андрея Карлова. Российские власти данный инцидент назвали терактом.

