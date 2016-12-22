Дерегуляцией бизнеса при Трампе займется миллиардер Карл Айкан

Нью-Йорк, 22 декабря. Специальным советником избранного президента США Дональда Трампа по реформе норм и правил в экономике и бизнесе станет миллиардер Карл Айкан. Об этом говорится в сообщении переходного штаба избранного президента США.

Дональд Трамп отметил, что Айкан поддерживал его с самого начала предвыборной компании в США. Штаб избранного президента охарактеризовал 80-летнего миллиардера как успешного предпринимателя и инвестора.

«Он не только изумительный переговорщик, но и наделен от природы способностью прогнозировать будущее, особенно если дело касается финансов и экономики. Его помощь в сокращении нормативных требований, удушающих нашу страну, будет просто бесценна», — прокомментировал решение о выдвижении Айкона Дональд Трамп.

При этом избранный президент подчеркнул, что назначение на пост спецсоветника не сделает Айкана госслужащим.