Сирия: эвакуацию из Алеппо завершат за несколько часов

Алеппо (Сирия), 22 декабря. Последняя группа боевиков вместе с родственниками покинет Алеппо в течение нескольких часов.

По информации сирийских СМИ, эвакуацию пришлось приостановить из-за погодных условий — в городе пошел сильный снегопад. После этого те квартале, где ранее находились террористы, полностью будут под контролем армии правительства Сирии.

После того, как оставшаяся часть террористов покинет город, руководство Вооруженных сил Сирии намерено выступить с официальным заявлением.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что из Алеппо вывезли всех больных и раненых, а турецкие войска почти взяли Аль-Баб.