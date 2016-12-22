Мединский назвал уникальным талант Шалевича

Москва, 22 декабря. Талант скончавшегося актера Вячеслава Шалевича был уникальным, а сам он – обладал потрясающим обаянием, которое располагало к нему как зрителей, так и коллег. С таким заявлением выступил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Мединский отправил телеграмму с соболезнованиями, в связи с кончиной актера. Напомним, Шалевич умер в больнице на 83-м году жизни после тяжелой болезни.

По словам министра, Шалевич обладал уникальным талантом, позволяющим ему захватывать внимание зрителя с первых и до последних мгновений. «Его жизнь была неразрывно связана с искусством», – приводит слова министра «Газета.ru»