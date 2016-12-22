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Управляющие компании лишат права собирать коммунальные платежи
Россия

Управляющие компании лишат права собирать коммунальные платежи

Вчера 2:18
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Управляющие компании лишат права собирать коммунальные платежи

Москва, 22 декабря. Обязанность по сбору и передаче денег ресурсоснабжающим организациям переложат с управляющих компаний на единые расчетные центры. Об этом со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса сообщает газета «Известия».

Единые расчетные центры (ЕРЦ) будут печатать общие платежные документы и осуществлять расчеты с населением по договору с управляющими компаниями (УК).

«Жители получают единую понятную квитанцию, добросовестная управляющая компания будет рада освободиться от обязанности сбора и передачи средств ресурсоснабжающим организациям, а недобросовестная, нацеленная на то, чтобы «зарабатывать» на денежном потоке, уйдет с этого рынка», — цитируют слова Андрея Чибиса «Известия».

По данным издания, возврат функций по сбору средств для ресурсоснабжающих организаций ЕРЦ должно будет помочь в решении с собираемостью платежей. В настоящее время общий объем задолженности в сфере ЖКХ превысил триллион рублей.

Соответствующие поправки в законодательство уже отправлены на согласование в органы исполнительной власти, сообщает издание.

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Алексей Громов
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