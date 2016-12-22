Сотрудники почты извинились перед москвичкой за записку с пожеланиями смерти

Москва, 22 декабря. Почтовая фирма Pony Express принесла свои извинения жительнице Москвы Олесе Вороновой, которой вернули ее посылку с вложенными внутрь пожеланиями смерти. Об этом она сообщала, опубликовав пост в Facebook.

По ее словам, почтовая фирма выплатила ей компенсацию в 10 240 рублей и принесла свои извинения. В ответ москвичка предложила читателям ее записи в соцсети отправить посылку со сладостями в центральный офис Pony Express в Нью-Йорке.

Напомним, что в начале декабря Воронова отправила посылку, однако курьерская служба не приняла ее, сославшись на отсутствие необходимого сертификата. Когда посылка была ей возвращена, Воронова обнаружила внутри записку с текстом «умри, мразь!». Как сообщается, сотрудница почты, вложившая эту записку, уже уволена.