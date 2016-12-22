FAN-TV Лента новостей
Брейвику облегчили условия содержания
Весь мир

Брейвику облегчили условия содержания

Вчера 2:14
79

Брейвику облегчили условия содержания

Осло, 22 декабря. Норвежские власти приняли решение облегчить известному террористу Андерсу Брейвику, который жестоко убил 77 человек, условия содержания. Ранее в апреле этого года заключенный пожаловался на то, что его права нарушают тем, что держат его в «закрытом мире». Об этом сообщают местные СМИ.

Представители власти в ближайшее время, а именно в первых числах января, собираются подавать апелляцию против решения суда об ослаблении условий, поскольку они считают, что изолированное содержание террориста является полностью оправданным. 

Напомним, что весной текущего года Андерс Брейвик, отбывающий тюремный срок за жестокое убийство 77 человек, пожаловался на то, что его держат изоляции от внешнего мира. Убийце не нравился холодный кофе и тюремная еда. В настоящее время условия его содержания улучшены. Теперь он может общаться со своим адвокатом не через стеклянную стену, а через железные ограждения. 
 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
81

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
437

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
183

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
392

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Вчера 20:28
443
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Нидерланды понимают, что скифское золото на Украине потеряется — Аксенов

2:58

В Австралии арестованы подозреваемые в подготовке терактов в Мельбурне

2:57

Минздрав России готовится преподавать школьникам психологию

2:46

США не хотели голосовать за резолюцию о поселенческой деятельности Израиля

2:39

Ученые назвали продукт, способствующий лучшей работе мозга

2:31

Минобороны сохранит доходы военных с помощью надбавок

2:30

Трамп возмутился дороговизной создания истребителей F-35

2:30

Ирак: армия сбросила на Мосул четыре миллиона писем

2:19

Ученые рассказали, до какого возраста развивается человеческий мозг

2:18

Пушков о призыве Госдепа отменить закон об иноагентах: Только после вас

2:17

Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Египта

2:14

Алеппо: МККК подтвердил, что из города вышли все, кто хотел

2:03
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Нидерланды понимают, что скифское золото на Украине потеряется — Аксенов
Читать
Закрыть