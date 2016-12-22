Брейвику облегчили условия содержания

Осло, 22 декабря. Норвежские власти приняли решение облегчить известному террористу Андерсу Брейвику, который жестоко убил 77 человек, условия содержания. Ранее в апреле этого года заключенный пожаловался на то, что его права нарушают тем, что держат его в «закрытом мире». Об этом сообщают местные СМИ.

Представители власти в ближайшее время, а именно в первых числах января, собираются подавать апелляцию против решения суда об ослаблении условий, поскольку они считают, что изолированное содержание террориста является полностью оправданным.

Напомним, что весной текущего года Андерс Брейвик, отбывающий тюремный срок за жестокое убийство 77 человек, пожаловался на то, что его держат изоляции от внешнего мира. Убийце не нравился холодный кофе и тюремная еда. В настоящее время условия его содержания улучшены. Теперь он может общаться со своим адвокатом не через стеклянную стену, а через железные ограждения.

