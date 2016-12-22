Испанские ученые создали виртуальный секс-кинотеатр с роботами

Мадрид, 22 декабря. Испанские ученые создали уникальный кинотеатр, где зрители смогут не только получать удовольствие от просмотра порнографических фильмов, но и лично принимать участие в них. Об этом сообщают местные СМИ.

Посетители этого необычного кинотеатра смогут полностью окунуться в мир блаженства и вседозволенности благодаря виртуальной реальности. При просмотре фильмов зрители будут ощущать себе прикосновения и ласки порно-актеров.

Создатели собираются сделать кинозалы, которые будут вмещать в себя 12 человек. Если такая затея получит успех, то такие кинотеатры будут открывать и в других странах.

