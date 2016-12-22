Британские биатлонисты объяснили  причины бойкота Кубка мира в Тюмени

Лондон, 22 декабря. Спортсмены из Великобритании намерены бойкотировать Кубок мира по биатлону в Тюмени, заявив, что у российских спортсменов «промыты мозги». Об этом сообщает официальное заявление на сайте Союза биатлонистов Великобритании.

Как гласит заявление, британские спортсмены отказались ехать на соревнования после комментариев их российских коллег о том, что доклад Макларена политизирован.

яды отказывающихся ехать на этап Кубка мира в Тюмень в марте 2017 года пополняются: вслед за Чехией о решении бойкотировать российский биатлон заявила Великобритания. «Это связано с бесчестными комментариями российских спортсменов о том, что доклад Макларена политизирован. Их мозги промыты», – гласит текст заявления.

Напомним, что кроме британских биатлонистов, бойкотировать чемпионат намерены чехи.