Ученые рассказали, как победить социофобию

Осло, 22 декабря. Норвежские ученые придумали средство для борьбы с социофобией.

По словам специалистов из Норвежского университета естественных и технических наук, ими была разработана уникальная методика, которая способствует тому, что человек перестает бояться контактировать с людьми.

Основным методом борьбы с социофобией являются беседы с профильными специалистами. В эксперименты приняли участие пациенты, у которых социофобия находится в тяжелой стадии. Часть их них принимали медикаменты, другие получали когнитивную терапию, оставшиеся беседовали с психотерапевтами. Оказалось, что в ходе бесед был достигнут наибольший успех. При этом у данного метода достаточно высокая эффективность — 85%.