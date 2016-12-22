Подозреваемый в проведении теракта в Берлине связался с братом перед инцидентом

Берлин, 22 декабря. Подозреваемый в совершении теракта в Берлине выходец из Туниса Анис Амри связывался со своим братом около двух недель назад. Как рассказал брат предполагаемого террориста Валид Амри, тот написал ему, что у него все хорошо.

Валид живет в тунисском городе Кайруан и зарабатывает на жизнь, работая водителем грузовика.

По его словам, у него нет номера телефона брата, они всегда общались через Facebook. Во время последнего разговора две недели назад Анис написал, что у него все хорошо. Валид подчеркнул, что не знает, где сейчас находится его брат. Он рассказал, что тот прибыл в Германию в июле 2015 года и не имел постоянного места жительства. До этого он был в Италии, где провел четыре года в тюрьме за поджог школы.

Напомним, что в понедельник грузовик, за рулем которого, предположительно, был Анис Амри, протаранил толпу на рождественском рынке в Берлине. Погибли 12 человек.