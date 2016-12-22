Донбасс: ДНР сообщает о подвижках в вопросе обмена пленными

Донецк, 22 декабря. По мнению Донецка, можно говорить о положительных подвижках в вопросе обмена пленными с Киевом. Об этом сообщает пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина.

В эту среду завершилась последняя в этом году минская встреча контактной группы по Украине. По словам, Талакиной, участникам переговоров удалось добиться определенных результатов в деле обмена пленными. Как сообщается, обе стороны готовы к обмену по формуле «всех на всех», однако сначала нужно согласовать точные списки пленных.

«Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы обмен пленными произошёл до Нового года», – передает слова Талакиной «Газета.ru».