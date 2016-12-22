FAN-TV Лента новостей
«Бавария» вышла в лидеры чемпионата Германии, обыграв «Лейпциг»
Спорт

«Бавария» вышла в лидеры чемпионата Германии, обыграв «Лейпциг»

Сегодня 0:38
95

«Бавария» вышла в лидеры чемпионата Германии, обыграв «Лейпциг»

Мюнхен, 22 декабря. Мюнхенская «Бавария» стала лидером чемпионата Германии, обыграв «Лейпциг» со счетом 3:0 на своем поле. Матч прошел в рамках 16-го тура чемпионата Германии по футболу.

Авторами голов стали Тьяго Алькантара, Хаби Алонсо и Роберт Левандовски. Алькантара забил на 17-й минуте, получив мяч после удара Левандовски, ударившего в штангу. Алонсо принес гол своей команде на 25-й минуте, приняв мяч поле удачной передачи Алькантары. Финальный гол исполнил Левандовский на 45-й минуте во время пенальти.

Теперь «Бавария» находится на вершине рейтинга чемпионата, имея 39 очков после 16 игр. «Лейпциг» занимает второе место.

 

комментарии
Антон Зарубин
#бавария #лейпциг
Новости партнеров
Эксклюзив

Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

Сегодня 19:57
56

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

Сегодня 19:45
39

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

Сегодня 19:42
72

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сегодня 19:30
168

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

Сегодня 19:07
205
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Дебошир пытался руганью выгнать дочь Трампа из самолета за политику отца

20:01

Мэй обещает, что террористы не испортят британцам Рождество

19:58

Лучше бы выпили «Виагру»: три брата-импотента погибли при попытке изнасиловать крокодила в ЮАР

19:57

Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

19:57

Литва оштрафовала «Газпром» на 35,5 млн евро

19:53

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

19:45

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

19:42

Турецкие следователи нашли след Гюлена в убийстве российского посла

19:40

Путин стал главной медиаперсоной 2016 года

19:37

Гонщицу Мару Багдасарян могут пожизненно лишить водительских прав

19:35

Киев оштрафовал радио «Шансон» за песню Дениса Майданова о «флоте агрессора»

19:33

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

19:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Дебошир пытался руганью выгнать дочь Трампа из самолета за политику отца
Читать
Закрыть