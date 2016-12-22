«Бавария» вышла в лидеры чемпионата Германии, обыграв «Лейпциг»

Мюнхен, 22 декабря. Мюнхенская «Бавария» стала лидером чемпионата Германии, обыграв «Лейпциг» со счетом 3:0 на своем поле. Матч прошел в рамках 16-го тура чемпионата Германии по футболу.

Авторами голов стали Тьяго Алькантара, Хаби Алонсо и Роберт Левандовски. Алькантара забил на 17-й минуте, получив мяч после удара Левандовски, ударившего в штангу. Алонсо принес гол своей команде на 25-й минуте, приняв мяч поле удачной передачи Алькантары. Финальный гол исполнил Левандовский на 45-й минуте во время пенальти.

Теперь «Бавария» находится на вершине рейтинга чемпионата, имея 39 очков после 16 игр. «Лейпциг» занимает второе место.