Журналист из США, написавший статью о Карлове, ответил на критику Захаровой

Вашингтон, 22 декабря. Американский журналист Герш Кунцман, написавший скандальную статью об убитом в Анкаре российском после Андрее Карлове, ответил на критику официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее Захарова обвинила статью Кунцмана в оправдании убийства российского посла и поддержке насилия. В ответ Кунцман ответил, что не желал смерти Карлову, а также подчеркнул, что «питает отвращение к насилию во всех его формах».

Целью его статьи было лишь напомнить читателям, что российским властям не следует удивляться подобным действиям в отношении своих представителей. Напомним, что в своей статье Кунцман выразил удивление, что убийство не произошло несколько месяцев назад, сообщает «Газета.ru». Также он заявил, что «не будет проливать слез по Карлову».