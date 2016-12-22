Путин уверен, что ситуация с доходами населения выровнится 

Москва, 22 декабря. Глава российского государства Владимир Путин в среду в ходе встречи с представителями обеих палат парламента заявил о том, что ситуация с доходами граждан нашей страны уже скоро начнет выравниваться, поскольку несмотря на то, что располагаемые доходы населения упали, существует некоторый рост реальной зарплаты.

«У нас, вы знаете, в этом году, к сожалению, здесь скрывать нечего, надо прямо говорить, у нас располагаемые доходы населения немножко припали. Правда, есть положительный элемент, чуть-чуть-чуть, но все-таки начала за последние месяцы расти реальная заработная плата. Это дает нам основания полагать, что ситуация будет выправляться», — заявил Путин.

Отметим, что по информации Росстата, реальные располагаемые доходы российских граждан в ноябре текущего года замедлили спад до 5,6%, а за всего за 11 месяцев они снизились на 5,8%.