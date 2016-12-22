Москва, 22 декабря. Россия восстановила авиасообщение с Таджикистаном. Как сообщает Минтранс России, представители Таджикистана согласовали полеты российской авиакомпании «Ямал» из аэропорта Жуковский.

Напомним, что ранее Минтранс России заявил о приостановке воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном. Данное решение связано с тем, что власти Таджикистана отказались выполнять полеты из «Жуковского». В Минтрансе Таджикистана заявили, что не успели назначить перевозчика на данном направлении со своей стороны, в то время как Москва сделала это в одностороннем порядке.