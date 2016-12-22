Стало известно, где похоронят актера Шалевича

Москва, 22 декабря. Народного артиста РСФСР Вячеслава Шалевича похоронят на Ваганьковском кладбище.

По словам внучки артиста, о дате и месте прощания с артистом будет объявлено позднее.

Напомним, накануне вечером стало известно, что известный российский актер Вячеслав Шалевич скончался в московской клинике на 83-м году жизни. В начале месяца его экстренно госпитализировали после того, как ему стало плохо во время выступления. Он впал в кому и не приходил в сознание до самой смерти.

На протяжении творческой карьеры Вячеслав Шалевич принял участие в съемках более сотни фильмов.