Жириновский хочет устроить в зданиях Госдумы и Совфеда шикарные гостиницы 

Москва, 21 декабря. В зданиях Совета Федерации и Государственной думы могут появиться шикарные гостиницы, аналога которым не будет ни в Европе, ни в Соединенных Штатах Америки. Такой идеей поделился с Лайфом лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, инвестор собирается оплатить новые здания, а здания Госдумы и Совфеда сделать гостиницами. При этом он отметил, что на эти цели из бюджета деньги тратить не будут.

Жириновский рассказал, во сколько примерно обойдется проживание в «парламентских апартаментах». Так, чтобы провести одну ночь в таком номере, человек должен будет заплатить не менее 200 тысяч рублей.

«В гостинице «Москва» попросили дать возможность выйти на балкон через номер, чтобы посмотреть просто вид. Нам сказали, что заплатите, мол, 200 тысяч. Это стоимость номера за сутки. В новой гостинице так же будет», — сообщил лидер ЛДПР.

