FAN-TV Лента новостей
Жириновский хочет устроить в зданиях Госдумы и Совфеда шикарные гостиницы 
Россия

Жириновский хочет устроить в зданиях Госдумы и Совфеда шикарные гостиницы 

Сегодня 0:01
74

Жириновский хочет устроить в зданиях Госдумы и Совфеда шикарные гостиницы 

Москва, 21 декабря. В зданиях Совета Федерации и Государственной думы могут появиться шикарные гостиницы, аналога которым не будет ни в Европе, ни в Соединенных Штатах Америки. Такой идеей поделился с Лайфом лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 

По словам политика, инвестор собирается оплатить новые здания, а здания Госдумы и Совфеда сделать гостиницами. При этом он отметил, что на эти цели из бюджета деньги тратить не будут.

Жириновский рассказал, во сколько примерно обойдется проживание в «парламентских апартаментах». Так, чтобы провести одну ночь в таком номере, человек должен будет заплатить не менее 200 тысяч рублей.

«В гостинице «Москва» попросили дать возможность выйти на балкон через номер, чтобы посмотреть просто вид. Нам сказали, что заплатите, мол, 200 тысяч. Это стоимость номера за сутки. В новой гостинице так же будет», — сообщил лидер ЛДПР.
 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Сегодня 21:11
78

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Сегодня 20:28
200

Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

Сегодня 19:57
300

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

Сегодня 19:45
66

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

Сегодня 19:42
878
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые нашли планету, где жизнь появилась раньше, чем на Земле

21:21

IBU отстранил двух российских биатлонистов от соревнований

21:21

Уникальную рыбку с Гавайев назвали в честь Барака Обамы

21:13

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

21:11

Россия приостанавливает полеты таджикской авиакомпании Somon Air в регионы

21:10

Союз биатлонистов РФ отказался проводить этап Кубка мира в Тюмени и ЧМ в Острове

20:57

Пушков о киевских «обысках» в Кремле: Наглость, умноженная на провинциальность

20:53

Росгвардия накрыла сходку вежливых мафиози в Петербурге

20:41

НАТО не хочет комментировать договоренности РФ и Сербии о передаче вооружений

20:39

Трамп назначил главу совета по вопросам промышленной и торговой политики

20:32

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

20:28

Ученые ракрыли главный секрет челябинского метеорита

20:23
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые нашли планету, где жизнь появилась раньше, чем на Земле
Читать
Закрыть