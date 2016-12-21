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Администрация Трампа будет учитывать меморандум о безопасности полетов в САР
Весь мир

Администрация Трампа будет учитывать меморандум о безопасности полетов в САР

Вчера 23:57
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Администрация Трампа будет учитывать меморандум о безопасности полетов в САР

Вашингтон, 21 декабря. Представители США согласились с тем, что новая администрация Белого дома будет учитывать меморандум о безопасности полетов при проведении операций в воздушном пространстве Сирии. Такая договоренность была заключена во время видеоконференции между российским и американским военными ведомствами.

В эту среду состоялась видеоконференция, на которой обсуждались вопросы выполнения меморандума о безопасности полетов в Сирии. Обе стороны согласились, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа должна учитывать и использовать опыт заключенного меморандума.

Также отмечается, что представители Минобороны РФ и Пентагона подтвердили эффективность данного документа для предотвращения инцидентов в небе над Сирией.

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Антон Зарубин
#трамп #меморандум
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