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Сирия: Генштаб Турции назвал свои потери в операции по освобождению Аль-Баба
Весь мир

Сирия: Генштаб Турции назвал свои потери в операции по освобождению Аль-Баба

Вчера 23:37
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Сирия: Генштаб Турции назвал свои потери в операции по освобождению Аль-Баба

Анкара, 21 декабря. Турецкие войска потеряли 14 человек убитыми в во время операции по освобождению сирийского города Аль-Баб от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Генштаб Турции.  

По сообщению турецкого командования, военнослужащие Турции подверглись нападению со стороны боевиков под Аль-Бабом. Террористы использовали заминированные автомобили. Не менее десяти человек погибли, еще 18 пострадали.

Кроме того, ранее трое турецких солдат погибли, оказывая поддержку оппозиционной группировке «Сирийская свободная армия», кроме того, еще один военнослужащий скончался позже от полученных ран. Итого, общее число погибших составило 14 человек.

 


 

 

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Антон Зарубин
#сирия #аль-баб
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