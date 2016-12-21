S7 получила уведомление о запрете полетов в Таджикистан 

Москва, 21 декабря. Росавиация направила в авиакомпанию S7 уведомление о запрете полетов в Таджикистан.

Представители авиаперевозчика подтвердили получение телеграммы от ведомства. В настоящее время рейс, принадлежащий компании, летит в Худжанд.

«Мы получили уведомление Росавиации о запрете полетов в Таджикистан с 00 часов 22 декабря», — заявили в пресс-службе S7.

Напомним, ранее министерство транспорта России сообщило, что с четверга Россия приостанавливает полеты в Таджикистан. Данное решение связано с тем, что власти Таджикистана отказались выполнять полеты из «Жуковского».